Rui Costa: “Vinto meritatamente contro la Juve, obiettivo raggiunto”

Le parole del presidente del Benfica Rui Costa al termine della partita di Champions League contro la Juve

Al termine della partita contro la Juve il presidente del Benfica Rui Costa ha detto: “Abbiamo fatto una buona qualificazione, con partite importanti come questa con la Juve. Peccato perché non entriamo tra le prime 8 per i punti che abbiamo perso in casa, con Feyenoord, Barcellona e Bologna. Abbiamo vinto in trasferta, ma alla fine sono felice per quello che abbiamo fatto. Abbiamo vinto meritatamente oggi, adesso aspettiamo il sorteggio dei playoff. L’obiettivo è raggiunto”.

Sui problemi di Juve e Milan: "Io continuo a seguire il campionato italiano, ho trascorso 12 anni lì. Seguo ovviamente più Milan e Fiorentina. Noi stiamo passando questo in campionato, quest'anno è molto diverso dagli altri. Ci sono tantissime partite, è normale che le "grandi" d'Europa abbiano alti e bassi". Chiosa finale sul Mondiale per Club: "Come ho detto prima in Europa tutti stanno andando molto su e giù durante l'anno, e devono arrivare ancora i Mondiali. Credo che qualcosa debba essere tolto, ci sono troppe partite e le squadra non riescono a lavorare. Ci si allena giocando e non è facile".