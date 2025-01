Juve, Pavan: “Non è sicuro che Kolo Muani farà meglio di Vlahovic”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juve, Kolo Muani: per il giornalista, non sarebbe detto che questi farà meglio di Vlahovic

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha posto la sua attenzione sugli attaccanti della Juventus, Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Il problema principale è che un altro giocatore come Vlahović non c’è e comunque stiamo parlando di un attaccante che ha una media goal assolutamente buona e che sarebbe titolare in molte squadre in Europa e forse quasi in tutte quelle italiane. Quindi il problema non è banale, perché anche se domani potrebbe giocare Kolo Muani, non è per niente sicuro che farà meglio di Vlahović , visto che non parliamo di una classico attaccante d’area ma di un giocatore che ha segnato in carriera in modo continuo solamente in Germania con l’Eintracht (…)”.

Pavan: “Vlahovic non ha dato l’impressione di volersi riprendere la titolarità”

Il giornalista ha aggiunto: "La Juventus interroga se Kolo Muani può essere la soluzione ai problemi dell'attacco bianconero, un attacco che non riesce a decollare. Sono diversi, infatti, i tentativi che ha fatto Thiago Motta di riuscire a ottenere il massimo dal reparto avanzato, ma per un motivo o per l'altro gli attaccanti hanno fin qui fatto peggio delle aspettative. (…) Quello che i tifosi si aspetterebbero e forse anche lo stesso Thiago Motta vorrebbe è quel qualcosa in più da Dušan Vlahović che anche nello spezzone di gara contro il Bruges non è riuscito a dare l'impressione di un calciatore che vuole riprendersi la maglia del titolare, neanche una conclusione, molti appoggi sbagliati ed un nervosismo che sicuramente è giustificato, visto che non è partito titolare, ma che non aiuta per niente la sua risalita".