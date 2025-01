Juve, Pavan: “Kolo Muani potenziale grande acquisto”

Massimo Pavan ha parlato del neo acquisto della Juve, Randal Kolo Muani: per il giornalista, il giocatore potrebbe rivelarsi un grande arrivo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del nuovo arrivo alla Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Ci dispiace, perché è già partita la campagna denigratoria contro Kolo Muani, considerato come un giocatore di poco conto quando invece rappresenta un potenziale grande acquisto, visto quanto è stato pagato dal Paris Saint-Germain un paio di anni fa. Prima di trasferirsi ai parigini, infatti, lo volevano tutti. Dopo che all’Eintracht Francoforte aveva fatto vedere grandi cose e aveva spaventato praticamente da solo, anche il Napoli in Champions League”.

Pavan: “Numeri di rispetto al di fuori del Psg”

Il giornalista ha proseguito: “Va detto che il calciatore francese non ha fatto bene al Paris Saint-Germain infatti si trova alla Juventus adesso, però, perché c’è un però, i suoi numeri se cancelliamo la parentesi negativa in Francia, sono di tutto rispetto anzi anzi, sono anche migliori di uno dei calciatori più chiacchierati in questo momento che viene considerato da tutti un top player di valore mondiale. Vediamoli questi numeri non consideriamo quelli del Paris Saint-Germain, visto che sono stati negativi. Se andiamo a vedere i numeri in nazionale francese, ci dicono 27 partite e otto goal per Kolo Muani. Se andiamo invece a vedere all’Eintracht Francoforte, possiamo vedere che in 49 partite ha segnato 26 goal (…)”. Questa è la scelta di Thiago Motta sulla convocaizone di Kolo Muani <<<