Juve, Tossani: “Kolo Muani può togliere il posto a Vlahovic”

Michele Tossani ha parlato dell'arrivo alla Juve di Randal Kolo Muani: per il giornalista, la titolarità di Dusan Vlahovic sarebbe a rischio

Intervistato per Radio Bianconera, Michele Tossani ha parlato dell’arrivo alla Juventus di Randal Kolo Muani. Ecco le sue parole: “E’ probabile tolga il posto a Vlahovic il nuovo arrivato o comunque si giocheranno un posto in due a meno che Motta non decida di presentare un attacco a due punte vere, due centrali: Muani all’Eintracht ha dimostrato di saper giocare con dei compagni di squadra. Giocava da centravanti ma dietro aveva due mezze punte a sostegno ed era stata la sua migliore stagione in carriera. Può giocare con Vlahovic accanto se però l’allenatore deciderà di provare questa nuova soluzione”.

Tossani: “Thiago Motta molto attento agli equilibri”

Il giornalista ha proseguito: “Insieme formano una soluzione molto offensiva, bisogna vedere poi se la squadra è in grado di reggerla. Motta è molto attento agli equilibri, anche se la Juventus è stata troppo ossessivamente attenta, una bottiglia di spumante che non si riesce a stappare. Non a caso la sua miglior partita è stata con l’Atalanta, in cui la squadra ha accettato qualche rischio ma ha creato anche tanto. Se la Juve vista a Bergamo è stata una Juve eccezionale perchè si affrontava quel tipo di avversario e quindi ora si tornerà ai vecchi standard, lo scopriremo nelle prossime settimane“.