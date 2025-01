Juve, Motta verso il Milan con Vlahovic e Kolo Muani in più

Contro il Milan, l'allenatore della Juventus, Thiago Motta potrà nuovamente contare su Dusan Vlahovic, mentre Randal Kolo Muani si avvicina

Contro il Milan, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, dovrebbe contare su un’abbondanza inedita nel reparto offensivo. Se da una parte è ancora presto per poter contare su Francisco Conceicao, rispetto al match di Serie A contro l’Atalanta, il tecnico bianconero recupera Dusan Vlahovic, pienamente reintegrato in gruppo nell’ultimo allenamento. Le prossime prove e soprattutto la conferenza stampa di vigilia di domani alla partita contro la compagine rossonera darà qualche indicazione in più sulla scelta se impiegare immediatamente il giocatore al centro dell’attacco o se dar continuità all’assetto leggero che ben ha figurato contro la squadra bergamasca”.

Juve, attesa per l’ufficialità di Kolo Muanì

Inoltre, per l’allenatore, impegnato a preparare la sfida, ci dovrebbe essere una variante in più. Non tanto l’arrivo di Alberto Costa, ufficializzato nelle ultime ore, bensì quello di Randal Kolo Muanì, il quale sarà, salva clamorose sorprese, il prossimo giocatore a mettere nero su bianco alla Juve. Già effettuate le visite mediche di rito, il giocatore sarà convocato per la partita contro il Milan, dando per la prima volta all’allenatore della Juventus, in questa stagione, la possibilità di contare su due attaccanti centrali di ruolo in rosa.