Juve, Pavan: “Gli attaccanti devono dare molto di più”

Massimo Pavan ha parlato degli attaccanti in forza alla Juventus: per il giornalista, il reperto offensivo dovrebbe dare molto di più di così

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del reparto offensivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Gli attaccanti della Juventus devono assolutamente dare di più, è questa è l’indicazione che è arrivata da Thiago Motta al termine della sfida contro il Bruges ed è anche l’indicazione che arriva in vista della partita con il Napoli, dove presumibilmente incontreranno una squadra molto più forte di quella belga. (…) Quello che serve prima di tutto è la cattiveria, la cattiveria sotto porta, il cinismo quella caratteristica che permette agli attaccanti al primo pallone di metterla dentro. A volte questa ce l’hai, a volte te la devi conquistare, ci vuole il classico attaccante che non vuole mollare un pallone e che lotta fino alla fine per conquistare il suo obiettivo. Questo un pochino manca adesso agli attaccanti bianconeri o meglio non l’abbiamo visto in tutte le partite”.

Pavan: “Con il Bruges non si è vista la fama della partita con il Milan”

Il giornalista ha proseguito: “Contro il Milan avevamo visto quella determinazione, quella fame, la voglia di vincere che è fondamentale caratteristica per ottenere il successo contro il Bruges non è successa la stessa cosa. Contro il Napoli sarà fondamentale ritrovare quella fame, la cattiveria, come diceva qualcuno gli occhi della tigre caratteristica che è alla base per la costruzione di certi successi”. Leggi le ultime di calciomercato della Juventus sul reparto offensivo <<<