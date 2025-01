Juve, Caressa avverte: “Ho l’impressione che Vlahovic non giocherà più molto”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha analizzato la situazione attaccanti in casa Juve dopo l'arrivo di Kolo Muani

Dopo giorni di attesa ieri la Juve ha ufficialmente annunciato l’acquisto in prestito dal PSG di Kolo Muani. L’attaccante francese andrà a potenziare il reparto offensivo di Thiago Motta, offrendo all’allenatore un’alternativa di livello al centro dell’attacco. Ma siamo proprio sicuri che sia soltanto un’alternativa e non qualcosa di più? Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha detto: “Nico Gonzalez fa il 9 ma con caratteristiche diverse rispetto a Vlahovic. Kolo Muani come numeri si sposano per una manovra più complessa rispetto a Vlahovic, perché lavora di più con la squadra. Io ho l’impressione che Vlahovic non giocherà più molto. È comunque un giocatore che fa 20 gol all’anno”.

Juve, Vlahovic destinato alla panchina?

Prestazioni deludenti e difficoltà nel rinnovo del contratto: la posizione di Vlahovic alla Juve è a dir poco complicata e l'arrivo di Kolo Muani non può che renderla ancora più difficile. Al termine della partita contro il Bruges Motta aveva detto: "Oggi dopo tanto tempo abbiamo avuto tanti giocatori a disposizione, soprattutto gli attaccanti: loro sono i giocatori che voglio vedere di più, che devono contribuire di più a questa squadra, e ci aggiungo anche Kolo Muani che sarà con noi in campionato. Voglio vederli di più perché hanno la qualità. Oggi Mbangula ha provato qualcosa in più, cercando il dribbling. Gli altri cinque che ho nominato li voglio vedere di più". Parole che sanno tanto di bocciatura.