Juve Next Gen, vittoria in amichevole contro la Pro Vercelli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del primo test amichevole.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il primo test della preseason della Juventus Next Gen targata Paolo Montero si conclude con una netta vittoria per 4-0 sulla Pro Vercelli confezionata dalla doppietta di Guerra e dalle reti di Mancini e Citi. JUVENTUS NEXT GEN-PRO VERCELLI 4-0, LA PARTITA All’Allianz Training Center di Vinovo va in scena un primo tempo che vede i giovani bianconeri grandissimi protagonisti.

Dopo i primi minuti di studio, con una buona chance che Guerra non riesce a concretizzare e una grande risposta tra i pali di Scaglia, i ragazzi di Montero passano in vantaggio con l’imbucata di Ledonne per Guerra che, di destro, trafigge l’estremo difensore avversario. È ancora Guerra a raddoppiare poco più tardi con un tap in vincente da pochi passi dopo l’incornata di Ledonne respinta dal portiere della Pro Vercelli; cinque minuti più tardi Guerra si trasforma in uomo assist per il tris firmato Mancini che chiude la prima frazione. La ripresa comincia con una girandola di cambi e con tanta intensità sul rettangolo verde dell’Allianz Training Center.

Al quarto d’ora della ripresa arriva il poker della Next Gen con il gol di Citi che svetta più in alto di tutti e trasforma in gol il piazzato calciato da Ripani. Amaradio sfiora la quinta rete dei suoi ma viene fermato dalla respinta del portiere avversario; respinta che alla mezz’ora effettua anche Vinarcik spedendo in calcio d’angolo una conclusione pericolosa di Contaldo che è anche l’ultima emozione del match”.