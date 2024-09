Juve, l’approfondimento sui giovani della Next Gen

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche dei giovani pronti ad esplodere.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Riparte anche in questa stagione la rubrica “Next Gen on the Road”, dedicata a tutti i ragazzi e i giovani talenti di proprietà della squadra giovanile bianconera e in questi mesi in prestito in giro per l’Italia (e non solo) a fare esperienza in altri club e in altri campionati. Guardando all’ultimo weekend di gare giocate, dedichiamo la nostra attenzione ai due ragazzi che sono riusciti a trovare la via del gol in Serie B nei giorni scorsi. IL GOL DI COMPAGNON NON BASTA AL CATANZARO Sconfitta casalinga per il Catanzaro contro la Cremonese, in partita per 90 minuti anche grazie al gol di Mattia Compagnon – esterno d’attacco che, proprio grazie a una splendida combinazione sulla corsia destra, è riuscito al 28’ del primo tempo a entrare in area avversaria e a colpire di sinistro all’angolino basso, regalando alla squadra calabrese il momentaneo pareggio. Primo gol stagionale per lui alla seconda presenza in questa annata – entrambe da titolare e arrivate nell’ultima settimana”.

Altri report

“CERRI ILLUDE LA CARRARESE, MA POI VINCE LO SPEZIA Il secondo gol del weekend firmato da giovani talenti della Next Gen è quello di Leonardo Cerri, passato dallo scorso agosto in prestito alla Carrarese – neopromossa in Serie B e avversaria proprio dell’Under 23 bianconera nei playoff di Serie C nella primavera appena trascorsa. L’attaccante classe 2003 impiega meno di cinque minuti a trovare il primo gol stagionale nella sua seconda gara da titolare in Serie B con la squadra toscana: sugli sviluppi di un cross dalla destra da parte di Zanon, respinto dalla difesa dello Spezia, arriva Cerri che dal limite, di controbalzo, trova con precisione l’angolino e la rete del momentaneo vantaggio – in un match poi perso 4-2 dalla Carrarese. Un bel gol, un acuto che regala al 21enne la prima rete in carriera in Serie B”.