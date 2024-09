Juve Next Gen, disavventura in aeroporto: costretti a dormire a terra - JuveNews.eu

La Juve Next Gen è stata costretta a dormire a terra in aeroporto a seguito di un guasto: disavventura per i giovani bianconeri

Disavventura per la Juve Next Gen al termine della partita di Serie C contro il Trapani terminata sull’1-1. Ieri notte, infatti, i giovani bianconeri sarebbero dovuti tornare subito a Torino ma una volta saliti sull’aereo sono stati fatti scendere. Il velivolo aveva infatti un guasto e non sarebbe potuto partire. Inizialmente la partenza è stata spostata alle 2 di notte, poi alle 3 e infine alle 7 di mattina. Montero e tutta la squadra hanno quindi passato la notte in aeroporto, dormendo a terra al fianco del gate. Alla fine i giocatori sono stati imbarcati verso le 9 di questa mattina. Una disavventura che rischia però di costare cara: giovedì alle 18:30, infatti, la Juve Next Gen scenderà in campo contro il Picerno nel turno infrasettimanale. Pochissimo spazio per riposare, soprattutto dopo aver dormito una notte a terra.

