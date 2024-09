Juve Nex Gen, Montero: “Dobbiamo essere più pericolosi”

Paolo Montero ha parlato ai canali della Juve dopo l'ultimo pareggio in campionato: il tecnico chiede maggiore incisività ai suoi ragazzi

Tramite il proprio sito ufficiale, Paolo Montero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla conclusione del match di campionato pareggiato dalla sua Juventus Next Gen contro il Monopoli. Ecco le sue parole: “Conosciamo bene il valore del Monopoli, una squadra piena di giocatori d’esperienza e importanti: sono convinto che abbiamo fatto una buona prova, dobbiamo imparare a esser più pericolosi quando attacchiamo. L’importante è che i ragazzi piano piano stanno crescendo e stanno capendo il valore dei nostri avversari. Questo è un girone davvero difficile, in cui si gioca a calcio e bisogna sempre affrontare delle partite complicate. Queste gare ti insegnano tanto, così come quelle contro Cerignola e Catania. Stiamo lavorando su questa crescita calcistica e non solo dei ragazzi: nel finale dovevamo avere più pazienza quando abbiamo avuto l’uomo in più”.

Montero: “Partita dal sapore amaro”

Il tecnico della Juventus ha proseguito: “È stata una partita bloccata, ma le occasioni da gol che sono venute fuori le abbiamo create soprattutto noi: a livello mentale stiamo sempre meglio, per alcune fasi abbiamo controllato la partita, sia a livello di pressing che a livello tattico. Molto bene in fase difensiva e sono felice che i miei ragazzi riescano a confrontarsi alla pari contro giocatori che sono anche uomini – questa è una scuola per loro, è come andare all’università e provare a fare due anni in uno. Andiamo via con un sapore amaro perché potevamo vincere, ma sono felice della crescita”.