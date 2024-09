Ag. Di Biase: “L’obiettivo per lui è la Juventus Next Gen”

Samuele Mura, agente di Gianmarco di Biase, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della Next Gen.

Samuele Mura, agente di Gianmarco Di Biase, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Gianmarco è un attaccante, classe 2005, che si è messo in mostra all’età di 16 anni in Serie D, segnando e facendo un campionato importante con i grandi. In attacco può coprire diversi ruoli. Era partito come esterno alto a sinistra dei 3 davanti. Poi è stato spesso utilizzato come seconda punta e ora fa la prima punta. La verità è che a lui piace fare goal e ovunque venga schierato, trova il modo per farlo. Fuori dal campo è un ragazzo con la testa sulle spalle, può sembrare introverso ma in realtà è semplicemente deciso e determinato. La sua vera forza, che ancora pochi conoscono, è proprio la testa. È forse infatti il motivo principale per cui lo abbiamo fortemente voluto in Entourage, oltre alle qualità tecniche naturalmente”.

La voglia di riscatto

“Gianmarco è arrivato a Torino la scorsa estate con la voglia di crescere e aiutare la Juventus Primavera e la Next Gen a fare bene, con la riconoscenza di chi sapeva che il club aveva fatto un investimento importante per lui. Dopo 3 minuti dalla prima partita ha avuto un grave infortunio ed era quasi più dispiaciuto per il fatto di non poter dare il suo contributo al club e ai suoi compagni che per l’infortunio stesso. Per questo, ha lavorato duramente anche durante l’off-season per farsi trovare al meglio. È tatticamente intelligente e riesce ad adattarsi alle necessità della squadra e alle richieste del mister. “Con i grandi” aveva iniziato partendo da esterno alto a sinistra dei 3. Ora sta facendo la prima punta e si trova bene ma laddove ci fosse la necessità ha spesso giocato in coppia con un’altra prima punta. Ovunque sia in campo, pare sempre trovare il modo per fare degli inserimenti che mettono in difficoltà le difese avversarie”.