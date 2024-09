Juve-Napoli, Mckennie: "Difficile vincere se non segniamo..."

Intervistato nel post match di Juve-Napoli, il centrocampista Weston Mckennie, ha parlato delle difficoltà dei bianconeri di trovare il gol

Intervistato ai microfoni di Dazn nel post match di Juventus-Napoli, ha parlato il centrocampista dei bianconeri, Weston Mckennie. In particolare, il giocatore ha evidenziato il difficile momento dei bianconeri negli ultimi trenta metri. Ecco le sue parole: “E’ difficile vincere le partite se non si segna neanche con Koopmeiners davanti. Dobbiamo farci trovare più pronti negli inserimenti coi centrocampisti, anche nei secondi palloni. Serviva un contrinuto in più. Vlahovic? Ovviamente non sarà felice di essere a secco da molte partite, ma tutta la squadra deve mettere Dusan nelle condizioni di segnare e continuare a spingere come aveva fatto nella prima parte di stagione”.