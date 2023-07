Juve, Morata-ter? Resta il nodo sulla clausola rescissoria

Agenda fitta di appuntamenti per l’entourage di Alvaro Morata , in uscita dall' Atletico Madrid e a caccia di una nuova sistemazione . Sirene saudite anche per lo spagnolo : l’ Al-Ettifaq guidato da Steven Gerrard è pronto a ricoprire d'oro il centravanti classe '92.

Tuttavia il giocatore non appare del tutto convinto di lasciare l’Europa sia per motivi familiari che professionali. Si sondano quindi altre alternative. Oltre al Milan, la Roma è una destinazione papabile, anche se il club giallorosso aspetta di concludere qualche cessione di peso (Spinazzola in queste ore ha ricevuto un’offerta per un triennale da 5 milioni a stagione dall’Al-Shabab) per tentare l'affondo. La prossima settimana ad ogni modo, il suo agente vedrà Tiago Pinto per approfondire la questione e parlare dell'eventuale offerta di ingaggio. Nel mentre si riaffaccia anche la Juventus per un eventuale 'Morata-ter', in caso di trasferimento di Dusan Vlahovic al PSG.