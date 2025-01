Juve-Milan in chiaro su Dazn, Scanavino: “Gesto significativo”

Juve-Milan sarà trasmessa in chiaro su DAZN: il commento dell'amministratore delegato bianconero Scanavino

Manca sempre meno all’inizio del big match di Serie A tra Juve e Milan. Domani, sabato 18 gennaio alle 18:00, infatti, la squadra di Thiago Motta affronterà all’Allianz Stadium quella di Conceicao in una sfida tra due delle più forti squadre del campionato italiano. I bianconeri sono reduci dal deludente pareggio contro l’Atalanta nel recupero della 19a giornata e vorranno ora tornare subito a vincere. Battere i rossoneri, però, sarà tutt’altro che facile. Si prospetta un incontro ricco di emozioni e spettacolo, che sarà trasmesso in chiaro da Dazn per tutti i tifosi.

Verso Juve-Milan in chiaro su Dazn, le parole dell’ad bianconero Scanavino

L’amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino parlando della sfida ha detto: “Juventus-Milan è uno degli eventi sportivi più attesi dai tifosi. Il fatto che, grazie a Dazn, tutti potranno vedere gratuitamente la gara renderà ancora più forte il legame tra gli appassionati e il nostro campionato. Regalarla a tutti è un gesto significativo perché il calcio è parte integrante della nostra società e della nostra cultura. E ci aspettiamo un grande supporto anche dai nostri tifosi connessi da casa. Siamo lieti che una delle sfide più attese del campionato sia trasmessa in chiaro”.