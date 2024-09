Juve, Marocchino: “Dubbi sulla convivenza di Douglas Luiz con…”

Domenico Marocchino ha parlato del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, e della sua ipotetica difficile convivenza con un altro big

L’inizio di avventura di Douglas Luiz con la Juventus è cominciato in salita. Nonostante il calciatore sia stato acquistato dall’Aston Villa a inizio calciomercato, il suo tempo di adattamento al calcio italiano sembrerebbe rallentare di molto il suo inserimento negli schemi della squadra. Infatti, il brasiliano, nelle gerarchie di Thiago Motta, sarebbe sin qui stato superato da calciatori della vecchia guardia. Allo stesso modo, questi sarebbe stato scavalcato da calciatori giunti anche alcune settimane dopo di lui. Intervistato a Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha spiegato come un ulteriore difficoltà potrebbe sopraggiungere dalla convivenza con uno di essi.

Le parole di Marocchino

“Sono molto curioso di sapere se Koopmeiners possa coesistere con Douglas Luiz. Io qualche dubbio ce l’ho, ma mi fido della competenza di Giuntoli e Motta. Quest’anno la Juventus mi incuriosisce molto, ha fatto una vera e propria rivoluzione e voglio vedere come si comporterà questa squadra completamente rinnovata. Spero che il tecnico riesca ad ottenere da subito qualche risultato, ma visti i tanti cambiamenti che ci sono stati credo che non sarà così facile. Bisognerebbe entrare nell’ordine di idee che ci sarà da aspettare un paio di anni prima di vedere sfruttate a pieno le potenzialità della rosa costruita in questa finestra di mercato”.