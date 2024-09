Juve, Fiore: “Koopmeiners non così forte da determinare da solo”

Fiore ha parlato del centrocampista della Juve, Koopmeiners: per l'ex calciatore, le cifre per il suo trasferimento sarebbero troppo elevate

Intervistato per Tv Play, Stefano Fiore ha commentato le recenti parole espresse da Zvonimir Boban sul centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. L’ex calciatore, nonostante la stima per le qualità del giocatore proveniente dall’Atalanta, non riuscirebbe a giustificarne l’esborso da parte del club bianconero.

Le parole di Fiore su Koopmeiners

“Fermo restando che nel calcio quando si prendono delle posizioni, non è detto che si prenda qualche abbaglio o qualche cantonata. Boban mi piace molto, lo trovo competente e quando si esprime su concetti calcistici lo fa in maniera diretta, ma vera, corretta. E in questo caso su Koopmeiners sento di condividere il suo pensiero nella sua totalità. A me piace come giocatore, ma sono convinto che non cambia completamente la squadra. Non ha quelle qualità tali da determinare il risultato di una squadra. E soprattutto non credo che la valutazione economica sia quella giusta. Però dico anche che da qualche anno il mercato è un po’ drogato, tante cose vanno di conseguenza. Io simile a Koopmeiners? Lui è un centrocampista che ha nelle corde sei-sette gol, io ero un giocatore diverso. Io ho giocato tanto in fascia, purtroppo. Si giocava molto con il 4-4-2 all’epoca. Al di là della posizione, interpretiamo il ruolo in modo differente”.