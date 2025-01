Juve, Losapio: “La vittoria con il Milan è un segnale”

Andrea Losapio è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Milan: per il giornalista, la vittoria sarebbe un segnale di cambiamento

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio è ritornato sulla vittoria della Juventus contro il Milan. Ecco cosa ha scritto: “La vittoria contro il Milan può essere un segnale. Anzi, il segnale. Perché dopo i tanti problemi con Thiago Motta, i pareggi, la sensazione di impotenza in attacco, qualcosa sta cambiando. Lo si è visto a Bergamo, con una Juve che – pur spuntata – era riuscita ad andare a un passo dalla vittoria contro un grande avversario. Il due a zero quasi sul velluto può modificare davvero le cose in cima alla classifica, perché se è vero che i problemi continuano a esserci (Vlahovic su tutti, gli altri poi andranno a posto), dall’altro lato l’arrivo di Kolo Muani porterà una nuova linfa e toglierà molte delle pressioni che sono state centrate sull’attacco”.

Losapio: “Non si può affrontare la stagione con un solo attaccante”

Il giornalista ha proseguito: "La verità è che non puoi avere un solo centravanti per una stagione intera. C'è chi dirà che ci sarebbe, in rosa, anche Arek Milik. Certo, ma si è infortunato a giugno e ha avuto un'operazione che può mettere a posto qualsiasi cosa, ma può anche non farlo. Non è una risoluzione definitiva, o meglio, definita. E la realtà è che Milik doveva rientrare a ottobre e lo stiamo ancora aspettando, mentre in avanti si sono alternati McKennie, Weah, Koopmeiners, Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula. Nessuno ha avuto lo stesso impatto semplicemente perché Vlahovic è comunque un grande attaccante, gli altri non sono nemmeno veri attaccanti, ma solo delle toppe".