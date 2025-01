Pavan: “La vittoria della Juventus sul Milan non deve illudere”

Massimo Pavan è ritornato sul successo della Juventus contro il Milan: per il giornalista, la squadra bianconera dovrebbe volare ancora basso

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus dopo il successo in Serie A contro il Milan. Ecco un estratto delle sue parole: “Ci vuole pazienza, ci vuole grande pazienza soprattutto c’è bisogno di tutti in questa fase. La Juventus che ha vinto contro il Milan ma questo non deve illudere di aver superato tutti i problemi, saranno ancora tante partite molto difficili e andare avanti nelle prossime gare, visti i tanti infortuni, non sarà per nulla semplice. Ricordiamo che in difesa siamo ancora contati, dove ci sono Kalulu e Gatti in over come presenze e i ricambi almeno in Champions non ci sono e in campionato non sono ancora arrivati”.

Pavan: “La Juve rimane sul filo del rasoio”

Il giornalista ha proseguito: "Fortunatamente è arrivato questo successo con il Milan assolutamente meritato dopo un pari forse che ci sta stretto con l'Atalanta, a testimoniare che la Juventus sta bene, ma comunque rimane sempre sul filo del rasoio. Sarà una vera battaglia riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League, ma la Juventus ci proverà con tutti le sue forze. In settimana sarà dura, perché la trasferta di Bruges contro una formazione in ottima condizione e che praticamente si è riposata nel fine settimana, non sarà semplice. E' chiaro che servirebbero i 3 punti per poter ambire a entrare subito negli ottavi, quindi evitarsi una doppia sfida che porterebbe portare a ulteriori fatiche, ma vincere in Belgio non sarà assolutamente una passeggiata".