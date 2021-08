Juve – E se Locatelli non dovesse arrivare? L’alternativa costa 40 milioni

Se Locatelli non dovesse arrivare, quale sarà il piano B della Juve? Renato Sanches costa tanto e al momento non ci sono vere alternative.

redazionejuvenews

La trattativa tra la Juve e il Sassuolo per Locatelli va avanti, anche se molto a rilento. Il centrocampista neroverde è considerato l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana bianconera, ma la dirigenza osserva con attenzione il mercato alla ricerca di possibili sostituti. Da diverse settimane il nome che circola con più insistenza è quello di Renato Sanches, giovane centrocampista portoghese del Lille. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la squadra francese avrebbe fissato il prezzo del cartellino sui 40 milioni di euro, esattamente la stessa cifra richiesta dal Sassuolo per il giocatore Azzurro.

Per questo motivo questa opzione sembra particolarmente difficile. Se la Juventus non affonda il colpo per il giocatore preferito dal suo allenatore, perchè dovrebbe farlo per una sua alternativa? Ogni giorno che passa la situazione diventa sempre più complicata per la dirigenza bianconera, con l'inizio del campionato che si avvicina inesorabilmente. Il rischio concreto è che Massimiliano Allegri si ritrovi con una squadra incompleta. Ovviamente la rosa rimarrebbe comunque di livello, ma non ci sarebbe quel salto di qualità richiesto dall'allenatore e dai tifosi dopo l'ultima deludente stagione. All'orizzonte non si vedono alternative concrete, con la Juventus che molto probabilmente sarà costretta ad alzare l'offerta per regalare al nuovo tecnico il giocatore tanto desiderato.

In tutto questo rimane aperto il discorso Pjanic. Nei piani della dirigenza il centrocampista bosniaco non è un alternativa a Locatelli, bensì un discorso separato. Max apprezza molto le doti tecniche del calciatore del Barcellona e accetterebbe ben volentieri un suo ritorno a Torino. Il suo ingaggio è particolarmente alto e al momento la Juve non può permettersi altre spese. Per questo prima sarà necessario vendere uno degli esuberi, probabilmente Aaron Ramsey. Al momento per il gallese non ci sono offerte e se non dovessero arrivare da qui alla fine del campionato, Miralem rimarrà soltanto un sogno.