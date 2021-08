Juventus – Allegri prova di nuovo Ramsey regista: nuova vita per il gallese?

Durante Juventus-Barcellona, Massimiliano Allegri ha proposto nuovamente Ramsey come regista davanti alla difesa. Scelta azzeccata?

redazionejuvenews

Nel corso della partita tra Juventus e Barcellona andata in scena ieri sera, Massimiliano Allegri ha proposto nuovamente Aaron Ramsey nel ruolo di regista davanti alla difesa. In questa veste il centrocampista gallese potrebbe tornare utile alla Juventus? Come tutti sanno, il tecnico bianconero adora sperimentare, provare soluzioni diverse, alla ricerca del miglior assetto per ogni situazione. Sin dal primissimo momento dal suo ritorno a Torino, Max ha messo in chiaro che il centrocampo sarebbe stato il reparto da modificare, quello che meno lo convinceva. Non a caso l'obiettivo numero uno della Juventus è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è stato infatti individuato come il giocatore perfetto per colmare le mancanze della mediana bianconera.

La trattativa con i neroverdi però va a rilento e Allegri non ha ancora a disposizione il giovane calciatore italiano. Un'altra opzione potrebbe essere Miralem Pjanic, fuori dai piani di Ronald Koeman e quindi in uscita dal Barcellona. Per il momento però Allegri è costretto a lavorare con i giocatori già presenti in rosa: McKennie, Rabiot, Bentancur e Ramsey (Arthur è infortunato). L'utilizzo dell'ex Arsenal come regista non deve sorprendere in alcun modo visto che Ramsey non ha le caratteristiche per poter giocare come trequartista negli schemi di Allegri.

Volendo azzardare un paragone, Ramsey potrebbe essere utilizzato "alla Pirlo", in modo da sfruttare al massimo le sue doti tecniche. In realtà però anche ieri sera Aaron è sembrato un pesce fuor d'acqua, impacciato e non a suo agio in un ruolo che non gli compete. La speranza della dirigenza bianconera rimane quella che qualche squadra si faccia avanti per il suo cartellino. L'altissimo ingaggio da 7 milioni annui, però, non facilita le trattative. Per il momento quindi Allegri continuerà a sperimentare, sperando di riuscire a trovare la giusta collocazione per quello che ormai è un esubero d'oro.