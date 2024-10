Amauri: "Vlahovic mi piace, tra Conte e Thiago Motta..."

Amauri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del paragone tra Conte e Motta.

Amauri, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “In Serie A, mi piace Dusan Vlahovic, sebbene a volte ecceda nella smania e commette errori comunque normali, nel senso che è troppo. Deve essere un po’ più sereno, ma è un grande bomber. Fa gol, gioca per la squadra. Quando la squadra giocherà per lui e non viceversa, potremo dire se è straordinario o meno. Morata? Lo spagnolo lo preferisco anche a Lautaro, Non che Lautaro sia scarso, si tratta di una preferenza. Invece, fra Morata e Lukaku, preferisco il belga. Su tutti poi Vlahovic”.

Su Conte e Motta

“La classifica dice Napoli, ma la Juventus inizia a prendere forma. Amauri ha opinato “Conte è un lavoratore, ma non credo che sia più bravo degli altri. Sta vivendo un grande momento, guardando ai suoi numeri ad oggi, è sicuramente più avanti degli altri. Conte ha già vinto rispetto a Thiago Motta, lui è da vedere. Però fare quanto ha fatto col Bologna è notevole, ha una strada da percorrere importante. Alla Juve non c’era una società dietro i calciatori e i nuovi acquisti abbiamo pagato. Amauri, Felipe Melo, Diego… poi dopo che sono rientrati i signori Agnelli, è cambiata la cosa, ma già non ero più nel gruppo e sono andato a Firenze. Proprio lì ho segnato il gol contro il Milan che ha dato alla Juve la possibilità di vincere lo scudetto”.