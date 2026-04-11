Juve, la cifre del rinnovo di Spalletti sono da top: la classifica

Dopo l'ufficialità arrivata nel pomeriggio di ieri, il tecnico della Juve sarà uno degli allenatori più pagati del nostro campionato

Con il rinnovo fino al giugno del 2028, ufficializzato nel pomeriggio di ieri, il tecnico della Juve Luciano Spalletti è diventato il secondo allenatore più pagato della Serie A. Il suo ingaggio da 5 milioni di euro netti (con possibilità di arrivare a 6 attraverso alcuni bonus), lo mette al pari di Max Allegri e Gian Piero Gasperini, allenatori di Milan e Roma.