Juve, la cifre del rinnovo di Spalletti sono da top: la classifica

Con il rinnovo fino al giugno del 2028, ufficializzato nel pomeriggio di ieri, il tecnico della Juve Luciano Spalletti è diventato il secondo allenatore più pagato della Serie A. Il suo ingaggio da 5 milioni di euro netti (con possibilità di arrivare a 6 attraverso alcuni bonus), lo mette al pari di Max Allegri e Gian Piero Gasperini, allenatori di Milan e Roma.
- Antonio Conte (Napoli) – 8 milioni di euro netti
- Luciano Spalletti (JUVENTUS) 5 milioni di euro netti
- Massimiliano Allegri (Milan) – 5 milioni di euro netti
- Gian Piero Gasperini (Roma) – 5 milioni di euro netti