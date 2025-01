Juve, Koopmeiners: “Non siamo contenti. Dobbiamo fare meglio, anche io”

Le parole del centrocampista della Juve Teun Koopmeiners in conferenza stampa al termine del derby contro il Torino

Intervenuto in conferenza al termine del pareggio contro il Torino il centrocampista della Juve Teun Koopmeiners ha detto: “Non siamo contenti. Abbiamo fatto tante cose buone, negli ultimi minuti non abbiamo fatto bene. Abbiamo preso tanti gol negli ultimi minuti. Dobbiamo fare meglio e imparare da questi momenti. Siamo una squadra giovane e dobbiamo crescere. Per noi è importante, non siamo contenti per come abbiamo fatto. Dobbiamo fare meglio, anche io. La pressione è normale, la responsabilità c’è sempre. Ho giocato tutta la mia carriera con pressione. È normale. Voglio giocare con la pressione, questa sensazione è adrenalina buona. Devo fare meglio, voglio fare meglio. Faccio ogni giorno tutto per fare meglio e aiutare la squadra. Non vado via per questa pressione. Sono il primo auto-critico di me stesso, guardo tanti video”.

Juve, le parole di Koopmeiners

“Normale la reazione dei tifosi, non siamo contenti neanche noi. Non abbiamo fatto come dovevamo, troppi pareggi. Ci sono momenti in cui dovevamo fare meglio. Dobbiamo sapere anche questo. Certe volte è difficile, siamo la Juventus e dobbiamo alzare il nostro livello, anche io. La verità è questa, dobbiamo fare meglio con il nostro gruppo. Siamo giovani, dobbiamo crescere e imparare, vincere di più. Dico anche questo ai tifosi: sappiamo questa sensazione, dobbiamo prenderci questa responsabilità ma ogni giorno facciamo il 100%. Siamo nella strada giusta per arrivare al nostro livello massimo. Ci arriveremo sicuro”, ha concluso.