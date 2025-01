Torino-Juve, Thiago Motta: “Dopo il gol ci siamo abbassati troppo”

Intervenuto nel post match della sfida di Serie A con Torino e Juventus, ha parlato l'allenatore della squadra bianconera, Thiago Motta

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro il Torino ha parlato l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande dallo studio.

Avete tirato molto in porta ma avete nuovamente perso punti da situazione di vantaggio: come si spiega questa statistica?

“Abbiamo fatto molto bene all’inizio e per questo siamo andati in vantaggio. Dopo il vantaggio ci siamo abbassati come squadra e, alla fine, buttando la palla in area, riescono a creare delle situazioni pericolose. Onestamente non tantissime. Abbiamo preso questo gol nel quale saremmo potuti essere sicuramente più aggressivi, non facendo arrivare l’avversario in una zona del campo che sarebbe potuta essere pericolosa, però glielo abbiamo permesso, prendendo anche un gol con un bel tiro di sinistro. Dopo l’1-1 siamo andati nello spogliatoio e siamo tornati bene in partita. Abbiamo dominato, siamo andati in avanti, abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo concluse ed è per questo che abbiamo oggi questo pareggio”.

La Juve gioca bene quando fa pressing alto e fatica quando si abbassa?

“Oggi il primo tempo lo abbiamo iniziato molto bene, ma dopo il primo gol ci siamo piano piano abbassati. Quando ci abbassiamo così la squadra avversaria comincia a venire, da un lato e dall’altro. Cominciano a buttare la palla in area e questo crea sempre una situazione pericolosa. Abbiamo preso il gol in una situazione che possiamo fare meglio nell’aggressività di andare ad accorciare. Il giocatore del Torino ha trovato una soluzione in cui la palla poteva passare solo in quel modo lì. E’ stato bravo anche lui. Siamo entrati nello spogliatoio e nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio del Torino, creando ma non concludendo le occasioni che abbiamo creato per vincere la partita”

Ha detto qualcosa in particolare ai suoi giocatori all’intervallo?

“No, se non di questa situazione che dobbiamo andare in avanti. Organizzarci sì, ma poi dobbiamo andare in avanti per non lasciare la squadra avversaria avanzare e prendere campo. Nel secondo tempo, in quel senso lì, abbiamo fatto molto meglio e abbiamo avuto delle occasioni per andare un altra volta in vantaggio. Non siamo stati bravi a concludere”.

Come si spiega i dodici pareggi in diciannove partite?

“Sicuramente qualche pareggio di troppo, visto anche le partite che siamo andati in vantaggio. Oggi penso anche che abbiamo perso solo due partite in stagione e che abbiamo una rosa molto giovane e con qualche infortunio che abbiamo avuto, nonostante non sia mai stato un alibi per questa squadra. Adesso recupereremo i ragazzi che hanno fatto oggi un grande sforzo fisico e mentale affrontando questa partita, cominciando già a pensare a quella di martedì contro l’Atalanta“.

Come giudica la partita di Douglas Luiz?

“Per me Douglas ha fatto un ottima prestazione. Sono molto contento perché abbiamo bisogno di più giocatori in forma possibile per poter gestire la squadra nelle tante partite che abbiamo affrontato e che andremo ad affrontare”.

Quali sono le condizioni di Cambiaso?

“Andrea, dopo il suo infortunio contro il Bologna, ha avuto qualche difficoltà a rientrare con la squadra. In questo momento lo devo ringraziare perché è sotto antinfiammatori per poter giocare e allenarsi. Oggi è entrato molto bene; ha aiutato la squadra. Speriamo che questo fastidio che ha passi e che ritorni a recuperare a pieno la sua forma fisica. Sicuramente è un altro giocatore che potrà aiutare la squadra ad alzare il livello”.