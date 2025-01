Juve, tutte le informazioni sulla JOFC League

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della JOFC League, torneo tra i tifosi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della JOFC League. Ecco il comunicato: “Giro di boa per la JOFC League, il coinvolgente gioco di prediction dedicato ai Juventus Official Fan Club e a tutti i tifosi bianconeri, che ha il suo Campione d’Inverno! Al termine del girone d’andata, è Matteo ad aggiudicarsi il titolo individuale, mentre tra i Club, l’Emilia Bianconera si conferma ancora una volta imbattibile. Giunta alla sua quarta edizione, la JOFC League introduce quest’anno una novità entusiasmante: il titolo di Campione d’Inverno, assegnato al termine delle partite del girone di andata. Una competizione nella competizione che ha visto Matteo primeggiare tra tutti i partecipanti, dimostrando grande intuito e conoscenza del mondo Juve. Ma non è tutto: anche tra i JOFC c’è un verdetto”.

"L'Emilia Bianconera, Club già vincitore delle tre precedenti edizioni della JOFC League, si conferma una forza, conquistando anche il titolo di Campione d'Inverno. COME FUNZIONA LA JOFC LEAGUE? Si tratta di un appassionante gioco predittivo dove, per ogni partita della Juventus, i Soci dei JOFC possono mettere alla prova le proprie capacità di pronostico. Indovinare il risultato, il primo marcatore, il primo cambio e altri dettagli del match permette di accumulare punti e scalare le classifiche, sia individuali che di Club. Il divertimento non si ferma qui! L'obiettivo ora è conquistare il titolo di Campione del Girone di Ritorno e, soprattutto, ambire alla vittoria finale della JOFC League. Non perdere l'occasione di partecipare! Metti alla prova le tue abilità di pronosticatore e sostieni il tuo JOFC".