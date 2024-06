Juve, gli impegni dei bianconeri in Copa America: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Copa America.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella notte gli Stati Uniti di Weston McKennie e Timothy Weah hanno disputato la seconda gara della fase a gironi della Copa America. Per la Nazionale a stelle e strisce è arrivata la prima sconfitta nella competizione: contro Panama gli americani passano in vantaggio nel primo tempo, prima di essere raggiunti – sempre nel corso della prima frazione – e poi superati da “La Marea Roja” per il definitivo 2-1. USA che, prima del momentaneo vantaggio firmato da Balogun, avevano trovato la via del gol proprio con McKennie. Rete, poi, annullata dal VAR.

Weston e Timothy sono partiti entrambi titolari in questo match, proprio come contro la Bolivia: McKennie, questa volta, ha giocato tutta la gara, mentre Weah, dopo circa venti minuti, ha dovuto lasciare il campo a causa di un’espulsione. Nel finale di gara, quando il punteggio recitava già 2-1 per Panama, è stata ristabilita la parità numerica con l’espulsione di Carrasquilla. Con questa sconfitta gli Stati Uniti sono rimasti a quota 3 punti in classifica, dopo due match disputati. La sfida contro l’Uruguay, nell’ultima giornata della fase a gironi, si rivelerà decisiva per il passaggio del turno”.