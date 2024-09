Juve giovanili, ufficiali due nuovi innesti: le novità

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche di due nuovi acquisti per la Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Due nuovi ingressi nel settore giovanile della Juventus: Arman e Dajan Durmisi sono infatti due nuovi giocatori bianconeri e faranno parte nella stagione appena cominciata della selezione Under 17. Fratelli gemelli, entrambi classe 2008 ed entrambi giocatori con un’indole prettamente offensiva. Dopo l’esperienza in Slovenia, dove sono nati e cresciuti calcisticamente – l’ultima avventura con la maglia dell’FC Koper -, si legano al Club bianconero firmando Arman un contratto di tre stagioni e Dajan di due. Benvenuti alla Juventus Arman e Dajan, ci vediamo in campo!”.

Il report delle Nazionali

“Vittoria importante per la Colombia di Juan Cabal – entrato nei minuti finali del match conquistato dalla sua nazionale contro l’Argentina di Nico Gonzales, autore della rete del momentaneo 1-1 per l’Albiceleste, poi nuovamente scavalcata grazie al gol dal dischetto di James Rodriguez. Successo che permette proprio alla Colombia (ancora imbattuta con quattro vittorie e quattro pareggi) di avvicinare il primo posto nella classifica delle qualificazioni per i Mondiali occupato dall’Argentina. Più indietro invece il Brasile, fermo a quota 10 punti in classifica e costretto a incassare la quarta sconfitta in queste prime otto gare di qualificazione in trasferta contro il Paraguay ad Asuncion: decisiva la rete nel primo tempo di Diego Gomez, con Danilo rimasto in campo per 90 minuti con la selezione brasiliana”.