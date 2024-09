Antonelli: “A fine stagione riscatteremo sicuramente Nicolussi”

Filippo Antonelli, dirigente del Venezia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del riscatto di Nicolussi Caviglia.

Filippo Antonelli, dirigente, ha detto la sua su Nicolussi, calciatore di proprietà della Juventus. Ecco le sue parole in conferenza: “Nicolussi Caviglia era stato individuato come sostituto di Tassmann. L’operazione imbastita con la Juventus è sì di un prestito, ma a determinate condizioni sarà nostro e posso dire che praticamente è come se fosse una acquisizione. E preciso che il riscatto non cambierà in base alla categoria”.

Altri acquisti del Venezia

“L’arrivo di Franco Carboni dall’Inter? Franco è un ragazzo che abbiamo seguito lo scorso anno alla Ternana, volevamo anche prenderlo ad inizio mercato ma poi lui ha avuto l’opportunità di andare in Argentina. Quando ho avuto la possibilità di prenderlo, ho pensato alla rosa. Abbiamo cinque difensori con la possibilità che Zampano possa giocare anche nella linea difensiva a tre. Così abbiamo 4 esterni di ruolo ed è anche mancino naturale, tipo di calciatore che fino all’anno scorso non avevamo. Il rinnovo annuale di Busio? Siamo in ottimi rapporti sia con il ragazzo che con gli agenti, volevamo accelerare il processo, poi magari ne riparleremo. E’ stata un’estate particolare fra infortunio del ragazzo e Olimpiadi, non ci siamo mai potuti sedere”.