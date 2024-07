Khephren Thuram non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi: parola del ct Henry. La Juve lo vuole subito a Torino

Khephren Thuram non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il centrocampista avrebbe dovuto giocare con la Francia allenata da Henry, ma a sorpresa il classe 2001 ha lasciato il ritiro.

Thuram, la Juve dice no alle Olimpiadi

A rivelare l’addio di Thuram alla Nazionale olimpica è stato lo stesso ct francese: “Il nuovo club si è opposto alla partecipazione di Khéphren Thuram alle Olimpiadi. Ha già lasciato il gruppo“. Il nuovo club di cui parla Henry è proprio la Juve, che si è assicurata le prestazioni del centrocampista per 20 milioni più 5 di bonus. La Vecchia Signora vuole avere subito a disposizione il giocatore e non vuole rischiare inutili infortuni: niente olimpiadi per lui.