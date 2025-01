Juve, Gatti MVP contro il Bruges: “Ci giocheremo tutto allo Stadium”

Il migliore in campo della sfida tra Bruges e Juve è stato Federico Gatti: le parole del difensore bianconero sui social

La partita della Juve contro il Bruges è riassunta alla perfezione dalle parole di Thiago Motta: “Noi abbiamo sofferto poco, ma non abbiamo creato abbastanza”. I bianconeri non hanno lasciato grandi occasioni da gol alla squadra belga, ma al tempo stesso non sono riusciti a essere pericolosi. Non è un caso quindi che il premio di migliore in campo sia stato vinto da Gatti, autore di un’ottima partita. Il difensore italiano è stato una certezza, solido e sicuro in tutti gli interventi. Su Instagram il centrale bianconero ha voluto quindi mandare un segnale in vista dell’ultima partita dei gironi: “Ci giocheremo tutto allo Stadium, ma ora testa a sabato“.

Juve, le parole di Thiago Motta dopo il Bruges

L'allenatore bianconero ha poi analizzato la partita dicendo: "Tutte le squadre passate qui hanno avuto difficoltà, si difendono molto bene, lasciano uno in più dietro. Anche noi non abbiamo sofferto ma non abbiamo creato il sufficiente per poter vincere la partita. Un peccato, potevamo fare meglio ma sempre rispettando l'avversario. Hanno lasciato in difficoltà altre squadre, più in contropiede sono andati in vantaggio".