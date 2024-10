Juve, Gamba: “Koopmeiners rimarrà fermo per qualche tempo”

Gamba ha parlato delle condizioni di Koopmeiners: il giornalista ha spiegato che il calciatore della Juve sarà monitorato per alcuni giorni

In attesa degli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, Emanuele Gamba avrebbe svelato a calciomercato.it lo stato attuale del calciatore dei bianconeri. Per il giornalista, il calciatore avrebbe sentito dolore contro il Cagliari nella stessa zona nel quale egli ha preso una contusione contro il Lipsia. Un problema che si sarebbe dunque ingigantito, al punto da rendergli complicata la respirazione.

Le parole di Gamba su Koopmeiners

“Koopmeiners ha preso una botta a Lipsia, che lì per lì non ha creato particolari conseguenze, ma durante la partita contro il Cagliari, dopo una mezz’oretta, ha cominciato ad avere dolore e soprattutto a fare molta fatica a respirare. Quindi è uscito al 45esimo, hanno fatto degli esami e si è visto che ha questa costola incrinata, tanto è vero che non è andato in nazionale. La stessa Federcalcio olandese, senza entrare nel dettaglio dell’infortunio, ha comunicato l’indisponibilità. Adesso lui sta facendo qualche giorno di riposo, poi si vedrà alla ripresa degli allenamenti perché al di là del dolore, che può essere tenuto sotto controllo, sono le difficoltà respiratorie che preoccupano. A ieri, lui era considerato in forte dubbio per la ripresa del campionato contro la Lazio“.