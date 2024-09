Juve, Boban duro: "Koopmeiners non vale 60 milioni" - JuveNews.eu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Milan Boban ha parlato della nuova Juve di Thiago Motta e della Champions League

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Milan Boban ha parlato della nuova Juve di Thiago Motta: “Motta mi piace tantissimo, quello realizzato col Bologna è stato un capolavoro. La Juve è già una squadra compatta e ordinata che cerca di giocare un bel calcio. Un altro discorso è la qualità e la classe dei giocatori a certi livelli, ma attenzione: sta nascendo una bella Juve con un grande allenatore. Koopmeiners non vale 60 milioni. È un ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse che cambia la dimensione di una squadra, specialmente non una squadra come la Juventus”.

Juve, le parole di Boban sulla nuova Champions League

Sul nuovo format della Champions League l’ex rossonero ha poi aggiunto: “Nonostante questo formato sia nato per avere più introiti, fregandosene dei giocatori e del calendario già intasatissimo, mi piace e credo divertirà tanto. E stato votato prima del mio arrivo in Uefa. Io ho litigato con tanti per far ridurre le partite nei gruppi perché inizialmente ne erano previste dieci e per me non permettevano l’integrità della competizione visto che ci sono 4 fasce di squadre come livello di forza. Alla fine sono state ridotte a otto. Favorite? Le solite due: Real Madrid e Manchester City. Se qualcuno sa gestire bene le stelle, quello è Carlo Ancelotti. Il miglior calcio al mondo è della Spagna. Ma il City è sempre dominante. Meglio Pep o Carletto? Per costruire Pep è unico, per gestire e non complicare meglio Carlo“.