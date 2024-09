Juve, Evra: “Pogba era un animale infermabile “

Evra ha parlato del centrocampista della Juventus, Pogba: l'ex calciatore ha confrontato la sua esperienza in bianconero e quella in Premier

Intervistato a Stick to Footbal, Patrick Evra ha parlato del centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: “Gli dicevo: smettila di pensare che la gente ti odia, è perché tu li rendi frustrati. Sei un animale, quando parti box to box nessuno può fermarti. Sapete quante volte Allegri non voleva farlo giocare? Poi magari lui segnava un gol e veniva esaltato anche se aveva giocato male”.

Evra: “Pogba doveva essere allenato mentalmente”

L’ex calciatore ha proseguito: “È per questo che ho voluto allenarlo mentalmente. Posso fare l’esempio di quando ha giocato per la prima volta contro il Liverpool. La sera prima della partita ero in collegamento FaceTime con lui e ho visto molte persone nella sua stanza e lui stava firmando le magliette, così gli ho chiesto se era pronto per la gara e lui mi ha risposto di sì. Ricordo che è stato una dei peggiori match che ha giocato, così ho parlato con lui dopo la gara e mi ha detto che avevo ragione e che non era concentrato”.