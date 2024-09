Juve, Douglas Luiz ancora in panchina: Motta motiva la scelta

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta al termine della partita contro la Roma sull'ennesima panchina per Douglas Luiz

Anche contro la Roma Douglas Luiz è partito in panchina. Uno dei grandi acquisti del mercato bianconero sta facendo fatica a trovare spazio, con Fagioli e Locatelli che stanno convincendo in mediana. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della Juve Thiago Motta ha spiegato: “È entrato bene come gli altri, ha fatto una partita di livello. Ha giocato 30 minuti e qualcosa, quelli che hanno iniziato la partita hanno fatto anche loro bene“.

Juve, le parole di Thiago Motta su Douglas Luiz

“Abbiamo un gruppo di giocatori di talento, dobbiamo pensare di partita in partita e devo capire chi è pronto ad iniziare e chi a subentrare. Dobbiamo essere competitivi dal primo all’ultimo minuto. Giocatori che giocano 60 minuti devono essere decisivi, ma anche chi gioca 30 deve esserlo. Douglas ha fatto molto bene”, ha concluso.