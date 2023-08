Juve, Dionisi: “Berardi? Troppo importante la partita di domani…”

Non solo in casaJuventus tiene banco l'affare Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è al centro delle attenzioni degli ultimi giorni di calciomercato che riguardano le due società. Nella giornata di ieri, il Sassuolo ha almeno apparentemente chiuso il discorso dichiarando raggiunta la deadline su un possibile trasferimento. In casa neroverde il giocatore non sarebbe però troppo entusiasta della situazione. Dopo diverse stagioni in Emilia, Berardi non vorrebbe farsi sfuggire la possibilità di provare il salto di qualità in carriera. Ecco perché la vicenda appare ancora in divenire. Nella conferenza stampa di vigilia del match di Serie A tra Sassuolo e Atalanta ha parlato mister Alessio Dionisi. L'allenatore della squadra neroverde ha esordito parlando subito dell'argomento Berardi. L'attaccante è al centro di una diatriba di calciomercato con la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico sul tema: "Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi perché ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Per me finisce qua il discorso. È troppo importante la partita di domani. Sappiamo che il mercato è aperto ma noi dobbiamo focalizzarci sulla partita perché se anche l'allenatore parla del circo del calciomercato non otterremo risultati".