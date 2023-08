Calciomercato, Allegri sogna una Juventus pazzesca per il 2024: che nomi!

Qual è la lista dei sogni di Massimiliano Allegri? Questo, è quello che abbiamo provato a capire in questi giorni raccogliendo diverse informazioni e indiscrezioni e mettendo insieme il puzzle. Inutile dire che gran parte della rosa potrebbe essere completamente stravolta e che - allo stesso tempo - diversi calciatori attualmente presenti a Torino, potrebbero dire addio. Ma ciò che faremo oggi, è provare a stilare la lista dei nomi che il tecnico Juventino - insieme a Giuntoli - avrebbero messo sulla loro agenda. Per il presente ma, soprattutto, per il futuro.