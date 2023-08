Calciomercato Juve, non solo Berardi: Giuntoli prepara un altro sacrificio

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la Juventus è riuscita a mantenere quasi intatta la base della squadra titolare. La scorsa stagione si è infatti chiusa in modo tribolato a causa in particolare delle due sentenze emanate dal Giudice Sportivo nei confronti dei bianconeri. A inasprire poi la situazione in tal senso ci ha pensato la UEFA che alla penalità inflitta dall'organo collegiale italiano sullo scorso campionato ha aggiunto l'esclusione dalle coppe per questa stagione. Dopo essersi vista privare della qualificazione in Champions League, la Juventus ha dovuto rinunciare dunque anche a quella alla Conference League. Un giudizio che, oltre all'aspetto sportivo, ne ha avuto inevitabilmente avuto un altro forse ancora più rilevante a livello economico. La mancanza degli introiti della partecipazione alla Coppa Campioni in particolare non può condurre che al ridimensionamento. In secondo luogo, ma non meno importante, a un minor appeal per i giocatori dentro o fuori la Juve.