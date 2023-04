Juve, Danilo sempre più leader: “Felice di aiutare la squadra”

Le parole del difensore della Juve Danilo in conferenza stampa in vista del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting CP

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri , il difensore della Juve Danilo ha parlato della sfida di Europa League contro lo Sporting CP : "Domani sicuramente dovremo essere la nostra migliore versione . Loro sono primi in campionato, hanno eliminato l'Arsenal, noi dovremo giocare al meglio per vincere la partita, con la consapevolezza che ci sarà anche il ritorno".

Sui tanti rinnovi di contratto ancora in bilico ha aggiunto: " I rinnovi sono cose personali. Io sono alla quarta stagione qui, ho sfruttato ogni momento qui ed è stata una scelta di cui non mi pento. Abbiamo sempre avuto una sinergia buona con la società, il rinnovo è stato una scelta di cuore . Io un leader? Ho sempre dato tutto e sempre provato ad aiutare i più giovani facendo da punto di riferimento. Mi sento bene, sono contento e felice di aiutare la squadra ".

Chiosa finale sui singoli: "Bremer è un ragazzo molto forte, in campo mangia tutti, fuori ha sempre voglia di imparare. Penso possa diventare ancora più forte. Gatti è un esempio per tutti noi. È arrivato dalla Serie B alla Juventus, non ha giocato all'inizio ma è sempre stato sul pezzo: quando è arrivato il momento ha dimostrato di essere da Juve, può migliorare ancora tanto perchè ascolta sempre e cerca sempre di migliorarsi. Vlahovic? Questo momento fa parte del percorso. Solo lui può superarlo, con lavoro e pazienza. Ci parliamo spesso, sta tranquillo, pensa sempre prima alla squadra che a lui. Quando tornerà a segnare farà la differenza per noi, anche se già lo sta facendo per la squadra".