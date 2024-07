Juve, cresce l’attesa per il confronto tra Chiesa e Thiago Motta

Imminente l'incontro tra Federico Chiesa e Thiago Motta: l'attaccante della Juventus avrà un confronto utile per capire i piani del tecnico

Federico Chiesa e Thiago Motta, ormai ci siamo. Presto, anzi prestissimo, l’attaccante più chiacchierato e dal futuro più incerto dell’attuale Juventus incontrerà per la prima volta dal suo arrivo il tecnico del nuovo corso. Alla Continassa, il momento sarebbe silenziosamente atteso in quanto potrebbe indirizzare verso una direzione anziché un altra il sentiero che il calciatore potrebbe percorrere nel futuro più prossimo.

Futuro Chiesa: rinnovo lontano con la Juventus

Ad oggi, due sembrerebbero gli scenari più ipotizzabili per Chiesa considerata la distanza, ribadita da Sportmediaset, sul rinnovo. Il primo, quello più auspicabile per la Juventus, sarebbe quello di trovare una soluzione in uscita. Il secondo, una minaccia gravosa sotto il lato economico, di un futuro insieme per un altra stagione, con il forte rischio per la società di perdere il calciatore a zero. Una situazione non troppo dissimile da quanto avvenuto con Adrien Rabiot, ma che risulterebbe molto peggiore sia sotto il lato gestionale, per il tempo a disposizione non sfruttato, sia per il fatto di perdere un investimento fatto, il trasferimento dalla Fiorentina, estremamente pesante sul lato economico. Ecco perché il confronto tra Chiesa e Thiago Motta potrebbe risultare molto importante per tutte le parti. Nelle sue prime dichiarazioni sull’argomento, il tecnico brasiliano avrebbe esplicitato la freddezza e il contenimento della società sull’argomento. Sotto il lato tecnico, Chiesa non sarebbe in discussione e, a differenza di molti altri giocatori, anche protagonisti (vedi Mckennie) della scorsa annata, farebbe parte del progetto. Ma la centralità che desidererebbe il calciatore non ci sarebbe, tra contratto in scadenza e una tenuta fisica storicamente deficitaria.

Juve senza offerte per Chiesa

In attesa di capire i margini di riavvicinamento tra Chiesa e Juventus, quest’ultima cercherebbe di non farsi trovare impreparata. Per mano del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, si cercherebbe un eventuale soluzione in uscita. Al momento però mancherebbero degli interessamenti forti e concreti per il giocatore. La pista estera, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella ipoteticamente più florida. Bayern Monaco e Manchester United rimarrebbero vigili mentre, per ultimo, dopo il Chelsea, ci sarebbe stato un nuovo sondaggio del Tottenham. In Italia, la Roma ha già virato verso un altro calciatore della Juve, Matias Soulè, mentre il Napoli dovrebbe risolvere altre questioni in uscita. La valutazione della Juve per Chiesa si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma difficilmente il club bianconero potrà monetizzare così tanto dalla cessione. Ogni minuto che passa comporterebbe una svalutazione importante di cartellino. La possibilità concreta è di arrivare a fine mercato con una valutazione anche di 5-10 milioni inferiore a quella di oggi.

Flavio Zane