Juve, Sarno: “La situazione di Chiesa è paradossale”

Sebastiano Sarno ha parlato della situazione legata a Federico Chiesa: l'attaccante esterno della Juventus non avrebbe al momento offerte

Intervistato per 1 Football Club, Sebastiano Sarno ha parlato dell’attaccante della Juventus, Federico Chiesa in relazione al mercato del Napoli. Ecco le sue parole: “Potrebbe tornare sul mercato, sia per un esterno sinistro che per un esterno più avanzato. Si è parlato di Chiesa che, in questo momento, si trova in una situazione paradossale”.

Napoli timido su Chiesa

Sarno ha proseguito: “Il giocatore spinge tantissimo per rimanere in Italia, ma non ci sono club particolarmente interessati. Il Napoli, oltre il bianconero, ha diverse opzioni. L’esterno aveva fatto attendere la Roma per poter approdare al Napoli, spazientendo i giallorossi. La stessa Juventus vorrebbe venderlo”.