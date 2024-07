Ponciroli: “Giuntoli ora è un piranha. Su Chiesa…”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Giuntoli si sta muovendo alla grande e personalmente gli devo delle scuse, lo scorso anno sembrava un pesce fuor d’acqua, oggi è un piranha. C’è il clima perfetto per far bene, con tifosi entusiasti e allenatore sereno. La partita delle 17? Non mi interessa in sé, mi preme soltanto che non ci siano infortuni, è importante che la preparazione continui a pieno regime. Chiesa? In questi giorni mi sembra sia stato messo un po’ all’angolo, come se la Juve lo stesse invitando esplicitamente a trovarsi una nuova destinazione, io mi limito a sperare che non va all’Inter che è già forte abbastanza”.