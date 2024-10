Juve, Conceicao: “Thiago Motta mi lascia libero di fare”

Nel post match della vittoria di Champions, Conceicao, esterno offensivo della Juventus, ha parlato delle richieste per lui di Thiago Motta

Intervistato nel post match ai microfoni di Prime, ha parlato l’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao. Ecco le sue parole: “Abbiamo conseguito questa vittoria grazie al grandissimo spirito di squadra, certo è successo di tutto in questa partita, tanti episodi, il rigore e l’espulsione. Però abbiamo fatto di tutto per giocarcela al meglio. “È importante ovviamente, sono tre punti ed è la cosa minima per la Juventus. Adesso dobbiamo andare avanti e giocare in questo modo anche in campionato. Il mister mi ha detto di fare quello che so fare e di fare il gioco che mi viene meglio. Quindi mi ha lasciato libero di fare quello che volevo, però certo devo impegnarmi nel gioco difensivo e nel gioco offensivo”.

Conceicao: “Vittoria molto difficile”

Successivamente, il calciatore dei microfoni ha parlato anche per Sky Sport: “E’ stata una vittoria molto difficile contro un’ottima squadra. Voglio approfittare di questo momento per ringraziare tutti, tutte le persone dello staff, tutti i compagni per aver ottenuto questa vittoria. Siamo la Juventus, è una vittoria molto importante e adesso dobbiamo pensare alla prossima. Thiago Motta mi chiede di fare quello che so fare, mi dà molta libertà, mi dà spazio, a me e a tutti gli altri giocatori. Mi sto trovando molto bene da questo punto di vista. Sono molto contento, tutta la squadra si sta trovando molto bene, ora non posso fare altro che continuare a dare il massimo per lo staff, i compagni e la Juventus. E’ stata vittoria difficile, più che meritata e questo è quello che deve fare la Juventus, ceracre di vincere tutte le partite e comunque pensare una partita alla volta. Poi vedremo. So cos’è la responsabilità di giocare nella Juventus”.