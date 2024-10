Rassegna stampa – Miracolo Juve nella notte Champions

La rassegna del 3 ottobre: una Juventus vince nella seconda giornata di Champions League compiendo una rimonta in dieci uomini nella ripresa

Oggi è giovedì 3 ottobre 2024 e la redazione di Juvenews.eu augura a tutti i tifosi bianconeri una buonissima giornata. Andiamo quindi alla scoperta delle principali novità sui bianconeri e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Nel secondo tempo della partita contro il Lipsia di Champions League, la Juventus è protagonista di una vittoria pirotecnica tra gol, pali e decisioni arbitrali discutibili. In particolare, i gol di Dusan Vlahovic (2) e Francisco Conceicao, di fattura eccellente, hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di superare la squadra tedesca nonostante l’espulsione di Michele Di Gregorio. C’è però una nota stonata: l’infortunio di Gleison Bremer al ginocchio, il quale potrebbe rivelarsi estremamente grave.

Corriere dello Sport

Per il quotidiano la Juventus da impresa dei tempi d’oro è fantastica. Più forte degli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez, più forte della doppietta di Benjamin Sesko. Ed o così che, dopo il PSV, i bianconeri hanno avuto la meglio anche sul Lipsia.

Tuttosport

La principale testata sportiva di Torino pone l’accento della partita europea della Juventus sulla gara che il direttore di gara avrebbe rischiato di compromettere con le sue scelte. Infatti, potrebbe non essere stato attribuito un penalty nel primo tempo su Vlahovic, così come quello invece concesso al Lipsia. Infine, fiato sospeso per gli infortuni di Nico Gonzalez e soprattutto di Bremer.