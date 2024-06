Juve, Chiesa: “L’infortunio ha rallentato la mia carriera”

Federico Chiesa ha parlato del grave infortunio subito al ginocchio alla Juve: per il giocatore è stato un punto critico della sua carriera

Intervistato per France Football, Federico Chiesa ha parlato dell’infortunio al ginocchio, con la rottura del legamento crociato, subito all’inizio della sua carriera alla Juventus. Per il giocatore, l’accaduto sarebbe stato un punto di svolta, non solo necessariamente negativo, della sua carriera da calciatore. Un avvenimento che avrebbe avuto dei risvolti, tanto da averlo condizionato sino ad oggi. Ecco le sue parole: “L’infortunio ha rallentato la mia carriera, ma mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo, più impulsivo, e forse il mio gioco è cambiato un po’, ma non la mia velocità. Adesso sono tornato molto vicino al livello in cui ero prima dell’infortunio”.