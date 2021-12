Juve, Cavani si allontana: anche il Barcellona sul Matador

L'ex attaccante del Napoli piace anche al Barcellona. Ora la dirigenza bianconera dovrà decidere se continuare su questa direzione o abbandonare definitivamente la pista.

Proprio per questo, la dirigenza della Continassa è chiamata a mettere mano al portafoglio e ad investire nella finestra invernale, con molti obiettivi che da tempo circolano sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Uno dei nomi che negli ultimi giorni è ritornato di moda è quello del centroavanti del Manchester United Edinson Cavani, sempre piu emarginato dopo il ritorno ad Old Trafford di CR7. L'ex Napoli infatti si libererà a costo zero e questo favorirebbe non poco la trattativa per la Juve, ma la sua carta di identità piuttosto avanzata e l'ingaggio che attualmente percepisce ( circa 5 milioni di euro ), fanno vacillare i pensieri dei massimi vertici juventini. In queste ultime ore poi, si sarebbe aggiunta anche la concorrenza del Barcellona a gettare ulteriore carne alla brace e questo lascia intendere che molto probabilmente, l'attaccante uruguaiano non raggiungerà la Mole neanche in questa sessione, probabilmente l'ultimo treno che avrebbe portato a Torino.