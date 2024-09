Juve, Capello: "Allegri ha fatto la storia del calcio italiano" - JuveNews.eu

Intervistato dal Corriere della Sera l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato della Juve di Motta e non solo

Rivoluzione totale. La Juve nel corso dell’ultima sessione di mercato ha cambiato tutto o quasi, dall’allenatore ai giocatori, e ora si prepara a una stagione ricca di emozioni con anche il tanto atteso ritorno in UCL. Intervistato dal Corriere della Sera l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato della squadra di Motta: “Avranno problemi di adattamento in Champions? Da quello che si è visto la difesa rimarrà un punto forte, come era con Allegri. Dovrà fare qualche cosa di diverso a livello di centrocampo e attacco. Contro la Roma si è vista una frenata, ma con i nuovi arrivi si vedrà la vera Juve”.

Juve, le parole di Capello

Su Vlahovic ha aggiunto: “All’Europeo ha fatto poco, come del resto al Mondiale: magari trova strade e ispirazioni nuove nel modo di muoversi in campo. È importante che Motta gli dia qualcosa di più“. Chiosa finale su due ex, Chiesa e Allegri: “Chiesa credo che abbia la velocità giusta per giocare in Premier. Invece ho visto Zirkzee che ha grandi difficoltà, perché pensa di giocare ancora con i ritmi italiani. Nuova panchina per Allegri? Perché no? Se uno deve cercare un allenatore bravo, pensa ad Allegri. Lui ha fatto la storia del calcio italiano“.