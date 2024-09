Juve, il padre di Allegri: "Sta bene ma è un po' agitato" - JuveNews.eu

Quale sarà il futuro dell'ex allenatore della Juve Massimiliano Allegri? Le parole del padre del tecnico italiano

Dopo tanti anni alla Juve il percorso in bianconero di Massimiliano Allegri è terminato in maniera decisamente brusca. L’allenatore italiano è stato infatti allontanato dalla squadra, sostituito nel finale dell’ultima stagione da Montero e poi ora da Thiago Motta. Nel corso di tutta l’ultima estate l’ex bianconero è stato accostato a questa o quella squadra, ma alla fine è rimasto svincolato. Troverà un nuovo progetto da cui ripartire? Intervenuto nel corso del Premio Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali il padre di Allegri, Augusto, ha detto: “Max sta bene, è un po’ agitato. Ritorno in panchina? Questo lavoro gli piace, speriamo che trovi qualcosa…“.

Juve, le parole di Scanavino su Allegri

In una recente intervista l’ad della Juve Scanavino aveva spiegato: “Il finale è stato inaspettato. Sicuramente abbiamo avuto una seconda parte della stagione che non è stata facile sotto il profilo sportivo. Poi c’è stata quella reazione nella finale di Coppa Italia che ci ha obbligati a dover prendere delle iniziative e interrompere il rapporto con lui. La volonta di entrambe le parti è stata quella di trovare un accordo cosi come è avvenuto. Detto ciò, anche nella fase successiva all’interruzione, il rapporto personale con Max è sempre stato ottimo sia dal punto di vista professionale che personale”.