Juve, sarà il Cagliari il primo avversario in Coppa Italia: le date - JuveNews.eu

L'avversario della Juve negli ottavi di finale sarà il Cagliari: le possibili date dell'incontro e le parole di Davide Nicola

Grazie alla rete di Lapadula il Cagliari ha battuto 1-0 la Cremonese e ha così passato il turno di Coppa Italia. Sarà quindi proprio la squadra di Davide Nicola a sfidare la Juve negli ottavi di finale. Ma quando si affronteranno le due squadre? La data precisa non è stata ancora decisa. Gli ottavi saranno infatti giocate in due settimane: 2-4-5 dicembre e 17-18-19 dicembre. Allo stesso modo anche l’orario è ancora tutto da decidere, ma di certo la partita sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset. Oltre al Cagliari a passare il turno ieri sono state anche Empoli e Sassuolo, che hanno battuto rispettivamente il Torino e il Lecce.

Coppa Italia, le parole di Nicola verso la Juve

Al termine della partita contro la Cremonese l’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha detto: “Vittoria che ci regala la Juventus, siamo felici. Avrei voluto segnare qualche gol in più ma ci stiamo lavorando. Man mano che alleno i ragazzi, devo dire che ormai le idee sulle caratteristiche dei giocatori sono chiare. In realtà nel primo tempo abbiamo cercato di affrontare la Cremonese in un modo, ma a loro piace giocare aggressivi e abbiamo cercato di attaccare in modo diverso, vediamo e andiamo avanti”.