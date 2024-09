Serie A, le designazioni per i sedicesimi di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Coppa Italia, con le designazioni arbitrali per i sedicesimi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali per i sedicesimi di Coppa Italia, considerando che la Juventus guarda con attenzione, visto che tra queste squadre uscirà poi la prossima avversaria agli ottavi di Coppa per la Vecchia Signora: “Gli arbitri che dirigeranno le gare in programma tra il 24 e 26 settembre, valide per il prossimo turno di Coppa Italia Frecciarossa Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per i Sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. LECCE – SASSUOLO Martedì 24/09 h.16.00 PERENZONI PALERMO – FONTEMURATO IV: SCATENA VAR: AURELIANO AVAR: MONALDI CAGLIARI – CREMONESE Martedì 24/09 h.18.30 BONACINA YOSHIKAWA – LAUDATO IV: ARENA VAR: MIELE AVAR: MERAVIGLIA”.

Le altre designazioni

“TORINO – EMPOLI Martedì 24/09 h.21.00 GHERSINI MARGANI – MINIUTTI IV: PERRI VAR: BARONI AVAR: PICCININI PISA – CESENA Mercoledì 25/09 h.16.00 RUTELLA CAVALLINA – PEDONE IV: CREZZINI VAR: CAMPLONE AVAR: PAGANESSI UDINESE – SALERNITANA Mercoledì 25/09 h.18.30 COSSO DI GIACINTO – BARONE IV: ZUFFERLI VAR: NASCA AVAR: PICCININI

GENOA – SAMPDORIA Mercoledì 25/09 h.21.00 LA PENNA PERROTTI – BAHRI IV: FELICIANI VAR: PATERNA AVAR: MARINI MONZA – BRESCIA Giovedì 26/09 h. 18.30 DIONISI GARZELLI – NIEDDA IV: GALIPO’ VAR: MINELLI AVAR: MAZZOLENI NAPOLI – PALERMO Giovedì 26/09 h. 21.00 COLLU MONDIN – MASTRODONATO IV: GUIDA VAR: PEZZUTO AVAR: DI VUOLO”.